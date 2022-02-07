Eskiyen sayaçlara ücretsiz değişim

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlayan eski sayaçları yenileri ile ücretsiz değiştiriyor.

Teknolojik altyapısını sürekli iyileştiren BUSKİ, sayaçların eski olmasından kaynaklı ölçüm hatalarının önüne geçmek için eskiyen su sayaçlarını ücretsiz olarak değiştiriyor. Abonelerine her zaman yüksek güvenlikli, hızlı ve kaliteli hizmet sunmanın çabası içerisinde olan BUSKİ, Bursa genelinde 2018 yılında 122 bin 537, 2019 yılında 84 bin 668, 2020 yılında 95 bin 643 ve 2021 yılında da 55 bin 147 adet ömrünü tamamlamış sayacı yenisi ile değiştirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılından bu yana toplamda 357 bin 995 adet sayacı yenilerken, 71 milyon TL değerindeki sayacı abonelerinden hiçbir bedel talep etmeksizin ücretsiz değiştirdi. Alanında örnek olan ve abone memnuniyetine yönelik örnek çalışmalara imza atan BUSKİ, önümüzdeki dönemde de eskiyen sayaçları yenileri ile değiştirmeye devam edecek.