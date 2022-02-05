banner4556

Fabrika işçilerinden halaylı eylem

banner4664

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada işçiler eylemlerine devam ederken, diğer fabrikaların işçileri de gelerek eyleme destek verdi.

Fabrika işçilerinden halaylı eylem
banner4582

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada işçiler eylemlerine devam ederken, diğer fabrikaların işçileri de gelerek eyleme destek verdi.

banner4336

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) otomotiv parçaları üreten Fark Holding’e ait Farplas firmasında işçilerin eylemi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendisini fabrika içerisine kapatıp, çatıya çıkarak eylem yapan 108 işçi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün de işçiler halay çekip, sloganlar atarak fabrika önünde eylem yapmaya devam etti. ‘Atılan işçiler geri alınsın’ şeklinde sloganlar atarak işten çıkarılan işçilerin görevlerine iadesini talep eden eylemcilere başka fabrikaların işçileri de destek verdi. Yürüyerek ve slogan atarak fabrika önüne gelen grup, fabrika önündeki grup ile birleşerek eyleme katıldı. Fabrika önünde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
14. kez Türkiye Şampiyonu oldu
14. kez Türkiye Şampiyonu oldu
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616