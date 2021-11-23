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Gaziosmanpaşa Belediyesi, iletişim merkezleri ile vatandaşların hizmetinde

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla iletişim merkezlerini devreye soktu. İlçede farklı noktalarda kurulan merkezlerde vatandaşlar, belediyeyle olan işlemlerini zaman kaybı yaşamadan, hızlı ve pratik şekilde halledecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, iletişim merkezleri ile vatandaşların hizmetinde
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla iletişim merkezlerini devreye soktu. İlçede farklı noktalarda kurulan merkezlerde vatandaşlar, belediyeyle olan işlemlerini zaman kaybı yaşamadan, hızlı ve pratik şekilde halledecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla iletişim ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların belediyeyle olan işlemlerini zaman kaybı yaşamadan, hızlı ve pratik şekilde yapabilecekleri iletişim merkezleri hizmete açıldı. İlk etapta Karadeniz, Mevlana ve Kazım Karabekir Mahallelerinde açılan iletişim merkezlerinin önümüzdeki süreçte ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İletişim Merkezlerinde vatandaşlar, talep, öneri ve şikâyet oluşturma, vergi borcu ödeme, beyan bilgileri sorgulama, sicil sorgulama, bilgi edinme gibi daha birçok işlemi kolaylıkla halledebiliyor. Ayrıca belediyenin kursları ile birlikte ücretsiz diyetisyenlik ve psikolojik danışmanlık gibi birçok hizmete kayıt yaptırabiliyor. Gaziosmanpaşa’da çözüm odaklı yönetim anlayışını güçlendiren iletişim merkezleri, hafta içi her gün vatandaşlara hizmet veriyor.

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