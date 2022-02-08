Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

İstanbul’da yakın zamanda beklenen ihtimal bir deprem de facia yaşamamak için Gaziosmapaşa Belediyesi kentsel dönüşümü tamamlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gaziosmapaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıksız birbirinden bağımsız toplamda 5 ayrı binanın yıkımı gerçekleştirdi. Belediye bu yapıların yerine daha sağlam, uzun ömürlü, sosyal donatı alanlı, yeşili bol, otoparklı, çocuk parklarının, camii ve okulun yer aldığı, deprem yönetmeliğine uygun projelerde modern yapılar inşa edecek.

"4 bin 600 küsur insanımızı hak sahibi yaptık"

Yıkım alanında incelemelerde bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “2013 yılında burada kentsel dönüşüm çalışması başlamıştı. Sayın cumhurbaşkanımız Türkiye’de ilk başlangıcı burada vermişti. Bu bölgede sıkıntılı bir süreç devam ediyordu. Şimdi burada anlaşma sağlayarak hızlı bir şekilde yıkımlara başladık. Bugün 5 tane binamızı yıkacağız. Bugüne kadar 4 bin 600 küsur insanımızı hak sahibi yaptık. Konutlarını teslim ettik. Şu anda konutlarında oturuyorlar. Yine devam eden 3 bin 500 konutumuz var, inşaatlarının bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Burada 850 tane konut inşa edilecek. Bunların 720 tanesi burada hak sahibi” şeklinde konuştu.

"Anlaştığımız her bir hak sahibine burada konut vermeyi planlıyoruz"

Kentsel Dönüşüm Projesi’yle ilgili kar amacının güdülmediğini söyleyen Başkan Usta, “Burada proje sadece hak sahiplerine yönelik yapılmakta. Müteahhite kâr kazandırma yoluyla yapılan bir proje değil. Anlaştığımız her bir hak sahibine burada konut vermeyi planlıyoruz. Bu bölge bizim için önemli bir bölge. Hem yapılanması bitmiş hem de ilçemizin lokasyon olarak kentsel dönüşümle birlikte en çok tercih edilen bölgesi. Aynı yerde aynı emsalde inşaat yapmak zor. Finansını karşılamak zor ama bu süreç özellikle Sarıgöl Mahallesi ve civarı sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmasıyla birlikte ve akabinde bize sınırsız destek vermiş olmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde çok hızlı bir şekilde bu dönüşümü yapmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

"Çok kısa sürede bitirmelerini temenni ediyorum"

Hak sahiplerinden olan Barbaros Korkmaz, “Çok uzun zamandır bu mahallede oturuyoruz. Ben bu mahallede dördüncü nesilim. Çocuklarım beşinci nesil. İnsanlar da biz de artık bu şartlar altında oturmayı istemiyoruz. Umarım iyi şeyler yapılacaktır. Çevresel faktörler ve mimari açıdan çok kötü. Yeni yapılan konutlarla insanların daha konforlu bir hayat süreceğine inanıyorum. Umudumuz Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın da desteğiyle kısa bir süre içerisinde buraların kentsel dönüşümle birlikte rehabilite edilmesi olacaktır. Çok kısa sürede bitirmelerini temenni ediyorum. Üç ayrı arsamız var burada. Biz sözleşmemizi yapalı bayağı oldu zaten. O süre içerisinde başka yerde barınıyordum zaten. Ama bu sürecin hızlanmasından dolayı da çok mutluyum” dedi.