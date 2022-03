Geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayatı değişti

KOCAELİ (İHA) – Antalya’da yaşayan 24 yaşındaki Tarık Akat, geçen yıl geçirdiği motosiklet kazasının ardından yüzde 52 engelli kaldı. Trafik kazasından 2 ay sonra da babasını kaybeden Akat, yaşadığı tüm zorluklara rağmen asla pes etmedi. Halter sporuyla tanışan Akat, Kocaeli’de düzenlenen Bedensel Engelli Halter Türkiye Şampiyonası’nda 2’nci oldu.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki Tarık Akat, katılacağı motosiklet yarışından önce 2021 yılının nisan ayında

trafik kazası geçirdi. Motosikletiyle yaptığı kazanın ardından kemikleri kırılan Akat, motosiklet yarışçısı olma hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı. Tarık Akat’ın geçirdiği kazadan 2 ay sonra babası Muzaffer Akat da organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Yarışçı olma hayallerinden sonra babasını da kaybeden Tarık Akat, yaşadığı tüm acılara rağmen asla pes etmedi.

Kendini geliştirmek için çok çabalayan Akat, halter sporuyla tanıştı. Yüzde 52 engeli bulunan Akat, 20 Mart’ta Kocaeli’de düzenlenen Bedensel Engelli Halter Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Akat, Büyük Erkekler 88 kilogram kategorisinde 2’nci olarak katıldığı ilk şampiyonada başarı elde etti.

"Hiçbir zaman hayallerinizi ertelemeyin ve pes etmeyin"

Her şeye rağmen mutlu olduğunu söyleyen Tarık Akat, "Geçtiğimiz senelerde normal bir hayatım varken talihsiz bir motosiklet kazası geçirdim. Antalya’da ünlü bir motosikletçiydim. Motorumla kalkış yarışına katılacaktım fakat kaza geçirince kemiklerim kırıldı ve kendimi hastanede buldum. Kendimi eve kapatmadım ve bana bu sporu yapabileceğimi, engellilerin de spor yaptığını söylediler. Böylelikle serüvenim başladı. Şu anda buradayım ve mutluyum. Yaklaşık 2 buçuk ay önce bu spora başladım. Önceden motosiklet üzerinden ilerlemek istiyordum fakat kaza geçince hayallerimi değiştirmek zorunda kaldım. Hiçbir zaman hayallerinizi ertelemeyin ve pes etmeyin" şeklinde konuştu.

"En önemli şey psikolojimizi güçlü tutmak"

Psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Akat, "Babam, ben kaza yaptıktan 2 ay sonra vefat etti. Her şey üst üste geldi fakat en önemli şey psikolojimizi güçlü tutmak. Her şeye rağmen ‘Dimdik duracağım ve kendi hayatımı kurtaracağım’ dedim. İyi bir hayatım vardı fakat her şey ardı ardına gelince tepetaklak oldum. Buna rağmen kendime bir çıkış kapısı buldum" dedi.

"Kendime zaman ayırmadığımı anladım"

Engeli sebebiyle kendini asla eve kapatmadığını belirten Akat, "Asla eve kapanmayın, kendinizi spora verin. Evden çıkın, dolaşın, kendinize zaman ayırın. Normal hayatımı yaşarken kendime zaman ayırmadığımı anladım. Kendime zaman ayırdım, hayalimdeki arabayı aldım. Fizik tedavisi aldıktan sonra kendime motosiklet aldım, fakat korkarak kullanıyorum. Artık yarış hayalim yok. Kitap okumayan bir adamdım, kitap okudum. Kendimi geliştirdim ve dışarı çıktım. Spora başladım, üniversiteme de devam ediyorum. Bundan sonra da hayallerim var. Öncelikle Avrupa’da kendimi göstermek istiyorum. Ardından Dünya şampiyonasını kazanıp olimpiyatlara katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.