Gemlik zabıtası vatandaşın yanında

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki süpermarketlerde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce marketleri teker teker gezerek yüzlerce kalem ürünün fiyat listesini alan Gemlik Belediyesi zabıtası, bugünlerde yaptığı denetimlerle fiyat farklarını kayıt altına alarak bu artışlarla ilgili rapor tutuyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatıyla yaklaşık bir ay önce süpermarketlerdeki ürünlerin raf fiyatlarını kayıt altına alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugünlerde gerçekleştirdikleri denetimde fiyatları karşılaştırdı. Bazı marketlerde ürün fiyatlarının sabit kaldığı bazı marketlerde ise ürün fiyatlarında yüzde yüze varan artışlar gözlemlendi. Bu artışlar hakkında rapor tutularak Bursa İl Ticaret Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine gönderilirken denetimlerin sıkça devam edeceğini ve vatandaşın haklarının korunması için her türlü çalışmanın yapılacağı ifade edildi.

Yapılan denetimler ile ilgili bilgi veren Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Geyik yaptığı açıklamada, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine aralıksız devam edeceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızdan ürün ile raf ve kasa fiyatları arasındaki farklar konusunda çok sayıda şikâyet alıyorduk. Bizlerde bugün yaptığımız denetimde bazı ürünlerin bir ay önceki fiyatıyla bugünkü fiyatları arasında indirimler yapıldığını, bazı ürünlerin ise zamlandığını gözlemledik. Bu aradaki fiyat farklarını tutanak altına alarak Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüze göndereceğiz” dedi.