Genç sporcu hem Avrupa şampiyonasına hem de üniversite sınavına hazırlanıyor

Wushu Kung Fu spor kariyerinde pek çok başarı elde eden genç sporcu Rabia Andıç, hem Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası’na hem de üniversite sınavına hazırlanıyor.

İlkokula gittiği dönemde Wushu Kung Fu sporuyla tanışan ve Bağcılar Belediyesi’nin olimpik spor salonunda ücretsiz olarak Wushu Kung Fu kurslarına giderek ders alan Rabia Andıç, genç yaşına pek çok birincilik sığdırdı. Mayıs ayında düzenlenecek olan Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda da birinci olmak isteyen genç sporcu Rabia Andıç’ın hedefi hem dünya şampiyonasında birincilik hem de bir diğer hayali olan öğretmenlik mesleğini gerçekleştirmek. Genç sporcu Rabia Andıç, hem spor kariyerinde birincilikler elde etmek için 7/24 antrenman yapıyor hem de öğretmen olmak için üniversite sınavlarına çalışıyor.

“Hedefim Avrupa’da birincilik”

Wushu Kung Fu’ya nasıl başladığını anlatan Rabia Andıç, “İlkokul 4’üncü sınıfa giderken belediyenin spor kurslarıyla, Süleyman Hocamla başladım. Sonrasında devam ettim. Buralara geldim. İlk olarak İstanbul şampiyonasında birinci olarak başladım. Daha sonra Türkiye maçlarına katıldım, birinci oldum. Sonra Balkan maçına çıktım, birinci oldum. Antalya’da düzenlenen son Türkiye maçında da birinci oldum. Şu andaki hedefim de Avrupa maçı, ona hazırlanıyorum. Avrupa maçı mayıs ayında Bulgaristan’ta başlayacak. Daha yeni maçtan çıktığım için biraz durdum ama haftanın her günü geleceğim ve çalışacağım. Orada da birincilik istiyorum” açıklamasında bulundu.

“Spor ve eğitim zor ama gayret ediyorum”

Bir diğer hayalinin de öğretmenlik olduğunu belirten Andıç, “Sayısal dersler arasından seçim yapıp öğretmen olmak istiyorum. Hedefimi ona göre belirledim. İyi bir üniversite, iyi bir derece istiyorum. Tabii spor ve eğitim biraz zor ama çok çalışarak gayret ediyorum. Başaracağıma inanıyorum. Öğretmenlik seçmemin nedeni de hem sayısal dersleri seviyorum hem öğretmenlik yapmak da istiyorum. Sporu da başarımı yakalamışken bırakmak istemiyorum. Çalışmayı ve gayret etmeyi de çok seviyorum. O yüzden ikisini de bırakmak istemiyorum” ifadelerine yer verdi.

Bağcılar Belediyesi’nin ve hocasının üzerinde çok emeği olduğunu söyleyen genç sporcu, “Spor hocam Süleyman Ay’a, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya çok teşekkür ederim. Hem maddi hem manevi destek verdiler. O olmasa gerçekten bu kadar başarı olmazdı. Hiç durmadım son nefesime kadar. Antrenmanlarımı yaptım, birinci de oldum. Asla bırakmak istemiyorum. Çalışarak oluyor her şey” dedi.

“Rabia çok hırslı bir kız”

Bağcılar Belediyesi’nde Wushu Kung Fu hocası olan Süleyman Ay, “Rabia hırslı bir kız çıktı. Daha ufacıktı. Biz sabah saat 06.00’da, 07.00’de koşuya çıkarız maça hazırlık için. Öğlen, akşam hep antrenman yaptırırız. Rabia’yı da böyle başlattık. İstanbul şampiyonası olacağı zaman Rabia’ya, ‘hazırlan, seni maça sokacağız’ dedim. Maşallah, bizi de yanıltmadı. Geldiğimiz şampiyona 2022 Türkiye seçmeleriydi. Rabia Andıç, sadece Türkiye’de değil, 2 kere Balkan’a gitti. Balkanlar’da da birinci oldu. Bu sene de güzel bir dereceyle başladık. Sağ olsun başkanımız bize yine her imkanı sundu. Araba temin edip stada bile götürdü. Orada da çalıştık. Mayısta Bulgaristan’da Avrupa Şampiyonası var. Hedefimiz birincilik. Kızımız bu birinciliği de alırsa dünya şampiyonluğu. İnanıyoruz ki inşallah Avrupa’da da güzel bir derece elde edip İstiklal Marşımızı göklere çıkartmak” dedi.