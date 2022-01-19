Gözler Bursa’nın üstünde

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gerek ana arterlerdeki yol durumunu, gerekse turistik mekânları gösteren canlı yayın kameraları, 2021 yılında 140 farklı ülkeden 11 milyon 187 bin 144 kez izlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılında 2 kamera ile başlattığı ve bugün 109 kameraya ulaşan ‘canlı yayın hizmeti’ sayesinde, Bursa’nın tarihi ve turistik mekanları başta Almanya, Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 140 ülkeden izlenebiliyor. Hem şehir içi trafiğe çıkacak sürücülerin yol durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak hem de tarihi ve turistik mekanların tanıtımı amacıyla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan canlı yayın hizmeti, www.bursabuyuksehir.tv adresi üzerinden veriliyor. Geçtiğimiz yıl 11 milyon 187 bin 144 izleme gerçekleşirken, en çok görüntülenen gün 56 bin ile 13 Ocak 2021 oldu. Görüntülemelerin yüzde 94’ü yurt içinden yapılırken, en fazla görüntüleyen ülkeler Almanya, Rusya, Ukrayna, ABD, Hollanda, İsveç ve Kuveyt oldu. Yurt içinde ise Bursa’nın ardından en fazla görüntülemeyi sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya yaptı.

Gözde mekan Uludağ

Bursa’yı izleyenlerin en fazla merak ettiği yerler ise Uludağ zirve, Sarıalan, Teleferik Meydanı, Setbaşı Meydanı ve Stadyum oldu. 2021 yılında en fazla görüntüleme, 4 milyon 87 bin ile Uludağ zirve kamerasından gerçekleşti. Bir önceki yıl 1 dakika olan ortalama canlı yayında kalış süresi, 2021 yılında 3.15 dakikaya çıktı. Ziyaretçilerin yüzde 70’inin sisteme telefonla girdiği belirlendi.