banner4556

Haberi sabote eden kedi

banner4336

Bursa’da haber çekimi esnasında kadraja giren yavru kedi, sevimliliği ile dikkat çekmeyi başardı.

Haberi sabote eden kedi
banner4584

Bursa’da haber çekimi esnasında kadraja giren yavru kedi, sevimliliği ile dikkat çekmeyi başardı.

banner4575

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı teknelerinin yapıldığı atölyede haber çekimi yapan ekibe yavru kedi musallat oldu. Sevimliliği ve yaptığı yaramazlıklarla dikkat çeken kara kedi, röportaj esnasında insanların üstüne tırmandı. Şirin kedi herkesi gülme krizine soktu. Kedinin omzuna çıktığı şahıs ise korkuyla silkindi. Atölye sahibi Gökmen Civelek, kedinin bu sevimliliğine dayanamayıp, evinde bakmaya başladı. Evdeki çocukların da maskotu olan yavru kedi kısa sürede oyunlara ayak uydurdu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Trafikte akraba kavgasında silah ateşlendi, bir...
Trafikte akraba kavgasında silah ateşlendi, bir...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321