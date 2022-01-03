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Haftasonunun vazgeçilmezi: Oltayla balık tutmak

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde oltayla balık tutmaya çalışıyor.

Haftasonunun vazgeçilmezi: Oltayla balık tutmak
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde oltayla balık tutmaya çalışıyor.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, evde gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra oltasınıda yanına alıp sahile iniyor. Sahile indikten sonra oltayla balık tutmaya çalışan vatandaşlar, balık beklerken, hem deniz havasının keyfini çıkarıyor hem de haftanın stresini atmaya çalışıyor. Havalar müsait oldukça Süleymanpaşa sahilinde hemen hemen her hafta sonu oltayla balık tutmaya çalışan vatandaşlara rastlamak mümkün. Güzel havayı fırsat bilen olta balıkçılarının sahilde bekleyişi zaman zaman gece geç saatlere kadar sürüyor.

Sahilde oltasının başında bekleyen Erdoğan Mülaim, stres atmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Stres atıyoruz, temiz hava alıyoruz, balığımızı tutuyoruz. Sonra eve gidip balığımızı pişirip tüketiyoruz. Kefal, zargana, istavrit var. Bekliyoruz kısmetimiz neyse onu alıyoruz" dedi.

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