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Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı

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Bilecik‘te doğal güzelliği ile yaz kış olmak üzere binlerce kişinin ziyaret ettiği Pelitözü göledinin kıyı kesimleri dondu. Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı.

Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı
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Bilecik‘te doğal güzelliği ile yaz kış olmak üzere binlerce kişinin ziyaret ettiği Pelitözü göledinin kıyı kesimleri dondu. Havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı.

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Bilecik kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip Pelitözü göledi yazın ayrı güzel kışın ayrı güzel. Yazın havası, temiz suyuyla pikniklerinin doldurduğu gölet, kışın ise oluşan doğa harikasını fotoğraflamak için binlerce kişi buraya akın ediyor. Hava sıcaklıkları yer yer eksi 10 dereceye düştüğü göletin kıyı kesimleri adeta dondu. İçinde balık çeşitliği, ördekler ve kuşlar ev sahibi alan Pelitözü göledi havadan dron ile görüntülenen gölet adeta göz kamaştırdı.

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