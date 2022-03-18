Hayırseverler, Ramazan öncesi Kızılay’ın “Dayanışma ve Teşekkür” programında buluşuyor

Kızılay, gelenekselleştirdiği ve tüm sosyal medya hesapları üzerinden 18 Mart günü saat 18.00’da canlı yayınlanacak olan “Dayanışma ve Teşekkür” gecesine tüm hayırseverleri davet ediyor.

Milletten aldığı güçle dünyanın her yerinde dezavantajlı insanlara yardım elini uzatmak için durmaksızın çalışan Kızılay, bu doğrultuda “Dayanışma ve Teşekkür Programı” düzenleyerek hayırseverlerle bir araya geliyor.

BM raporlarına göre, göçmen sayısının 280 milyonu aştığı, 821 milyon kişinin gıda sıkıntısı çektiği, açlıktan ölenlerin veya ölmek üzere olanların sayısının 35 milyona dayandığı dünyada bağışlarla insanlara umut olan Kızılay, hayırsever bağışçılarıyla buluşuyor. Kızılay’ın sosyal medya hesapları üzerinden 18 Mart 2022 günü saat 18.00’de başlayacak olan programda, Ramazan öncesi Kızılay’a daha fazla toplum desteği hedefleniyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Dayanışma ve Teşekkür” programına hayırsever iş adamları ve iş kadınları, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler ve kanaat önderleri gibi toplumun çeşitli kesimlerinden isimler destek verecek. Geçen sene hayırseverlerin 52 milyon TL değerinde bağışta bulunduğu programın bu yılki ayağında da Kızılay vatandaşlarının desteklerini bekliyor.