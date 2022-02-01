Hayvanat Bahçesi’nde çarşamba günleri ‘Halk Günü’

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılında şehre kazandırılan ve bünyesinde 136 türden 1100 hayvanı doğal koşullara en yakın şartlarda barındıran Bursa Hayvanat Bahçesi’nde her çarşamba günü geçerli olmak üzere ‘Halk Günü’ uygulaması başlatılıyor.

Yaklaşık 206 bin metrekare alanda 136 türden 1100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde her çarşamba günü ‘Halk Günü’ uygulaması başlatılıyor. Hayvan başına düşen doğal alanları ile Avrupa’daki en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’nin (EAZA) tam üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde Çarşamba günleri girişler yüzde 50 tenzilatlı olacak.

Hayvanların bakımı ve beslenmesi doğal yaşam koşullarına en yakın şartlarda uzman ekipler tarafından yapılırken, ziyaretçiler penguenlerden Sibirya kaplanına, boz ayılardan kuş türlerine kadar dünyanın birçok bölgesinde yaşayan türleri yakından görme fırsatı buluyor.

Ayrıca Bursa Hayvanat Bahçesi bünyesinde ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilmeleri için kafeteryalar, çocuklar için doğal materyalden yapılmış oyun parkı, gösteri merkezi ve eğitim salonu da bulunuyor.