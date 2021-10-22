Hocaköy’de 7 sokak beton yolla kaplandı

Kırsal mahallelere konforu ulaştıran İnegöl Belediyesi, Hocaköy Mahallesinde 7 sokakta toplam 1,5 kilometre uzunluğunda beton yol uygulaması yapıyor.

Sona gelinen çalışmayı Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi. Alper Taban, “Hocaköy Mahallemizde ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisinde. Burada 7 sokakta yol kaplama çalışmalarımız sürüyor. Malumunuz merkezdeki bütün imkânları kırsala taşımak doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Buralarda da gerek alt yapı çalışmaları, yol kaplama çalışmaları, ihtiyaç olan park alanları, otopark alanları, kaldırım gibi bütün eksikleri gidermek üzere planlamalarımızı hayata geçiriyoruz. Hocaköy Mahallemizde toplam 7 sokak; 5651, 5652, 5653, 5654, 5657, 5658 ve 5659. Sokaklarda silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını hayata geçiriyoruz. Arkadaşlarımız toplamda yaklaşık 1,5 km’lik beton yol uygulamasını hayata geçirmiş olacaklar. 5 bin ton beton uygulanacak bu bölgede. Çalışmada artık sona gelmiş durumda. Önümüzdeki hafta tamamlanmış olacak” dedi.

Yerli beton yol uygulamasına da işaret eden Taban, “Ben bu çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Buralar bizim yaşam alanlarımız. Gerek mahallede yaşayan gerek bu alanı gelip geçerek kullanan herkesin faydalanacağı hizmetler. Ve aynı zamanda kalıcı hizmetler. Sağlam, yerli ve milli uygulamalar. Asfalt uygulamalarına göre de yüzde 50 tasarruflu olan uygulamalar. Burada toplam 700 bin TL’lik bir çalışma oldu. İnşallah hep birlikte daha iyilerini de yapmak için çalışacağız” açıklamalarında bulundu.