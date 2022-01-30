İhtiyaç sahipleri için "askıda yemek" projesi başlattı

Kocaeli’de bir kafenin işletmeciliğini yapan girişimci Merve Horos, sahibi olduğu işyerinde ihtiyaç sahipleri için "askıda yemek" projesi başlattı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 4 yıl önce işletme hibesi ile Hanımeli Yemek Cafe’yi kuran 28 yaşındaki Merve Horos, ihtiyaç sahipleri için askıda yemek projesi başlattı. Sosyal farkındalığa dönüşen projeye vatandaşlar da önemli ölçüde destek verirken, işletmenin başlattığı bu uygulama da takdir topladı. Projeyi başlatmadan önce de ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduklarını söyleyen Horos, vatandaşların da destek vermesiyle bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

"Halkımızın da duyarlı olması çok hoşumuza gitti"

Vatandaşların desteğinin bu projenin hayata geçmesinde ve sürdürülmesinde çok önemli rol oynadığını vurgulayan işletme sahibi Merve Horos, "İşletmemi kuralı 4 yıl oldu. Burada ihtiyaç sahiplerine ’askıda yemek’ adı altında bir uygulama başlattık. Zaten daha önce kapımıza geleni boş çevirmiyordum. Böyle bir proje başlattık. Sağ olsun bunu dışarıdan duyan müşterilerimiz, misafirlerimiz kendileri de destek çıkmak istediler. Gayet güzel gidiyor. İnsanlarımız duyarlı. Böyle oldukça çok mutlu oluyoruz. Kendi elimizden geleni zaten yapıyorduk halkımızın da bu şekilde duyarlı olması çok hoşumuza gitti" şeklinde konuştu.

"Mutluluk ve gurur duyuyoruz"

İşyeri çalışanı Mehmet Emin Çetik, daha önce hiçbir yerde böyle bir uygulama görmediğini ve yaptıkları projenin değerli olduğunun altını çizerek, "İki ay önce burada çalışmaya başladım. Daha önce hiç böyle bir uygulama görmedim. İlk defa burada karşılaştım ve güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. İhtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorduk. Daha sonradan da vatandaşlarımız destek verince biz böyle bir kampanya oluşturmaya karar verdik. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın desteğiyle biz de ihtiyaç sahiplerinin faydalanmasını sağlıyoruz. Eğer ki her kime yardımımız dokunuyorsa biz bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar destekliyoruz"

İşletmenin müşterilerinden Burcu Bayraktar, yapılan uygulamanın sonuna kadar destekçisi olduğunu belirterek, "Esnaf kardeşimizin böyle bir uygulama başlattığını öğrendik ve bunu sonuna kadar destekliyoruz. Bu soğukta dışarıda kalan evsiz, yiyeceğini karşılayamayan insanlar için güzel bir şey. Kendilerine böyle bir uygulama başlattıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

İşletmenin komşu esnafı olan Adem Çelebi ise "İhtiyacı olanlar gelip burada yemeğini yiyor. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.