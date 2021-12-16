İnegöl’de 12 metruk bina yıkıldı

İnegöl Belediyesi, tehlike arz eden 12 metruk binayı yıktı.

Metrûk binalar zamanla kötü maksatlı kişilerin mekânı hâline geliyor. Suç yuvasına dönüşen metruk yapılarla ilgili vatandaşlar ve emniyet ekipleri sürekli şikâyette bulunurken, İnegöl Belediyesi ilçe genelinde metruk yapıları mercek altına aldı. Güvenlik zafiyeti oluşturan ve vatandaşları tedirgin eden merkez ve kırsal mahallelerde 9 farklı mahallede 12 metruk yapı tespit edilerek, encümen tarafından mâil-i inhidam (çökmeye meyilli) kararı alındı. Bina sahiplerine tebligat yapıldı. 30 gün içerisinde bina sahipleri tarafından yıkılmayan metruk yapılar için İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta başında harekete geçti. Pazartesi gününden itibaren 12 metruk yapının tamamının yıkımı gerçekleştirildi.

Yapılan tespitler neticesinde; Orhaniye Mahallesinde 1, Akhisar Mahallesinde 2, Mahmudiye Mahallesinde 2, Yenice Mahallesinde 2, Kemalpaşa, Hamidiye ve Sinanbey Mahallelerinde 1’er, Şehitler Mahallesinde 1 ve Yukarı Ballık Mahallesinde 1 metruk yapının yıkımı için Pazartesi günü harekete geçildi. Korumada olmayan binalar, 3 günlük çalışma ile yıkıldı.