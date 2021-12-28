İnfaz ve Koruma Memuru, Halk Şairi Sanatçısı Oldu

CİPDER Genel Başkan Yardımcısı İnfaz ve Koruma Memuru Zafer Baysal çıkardığı kitapları hakkında bilgi verdi. 300’den fazla şiiri olan ve kendine ait 3 şiir kitabı çıkaran Baysal 2017 tarihinde "Yıpranmış Yıllar “adlı şiir kitabını çıkaran Şair/Yazar Zafer Baysal 2019 Tarihinde “Vah Emeklerim Vah" ve 2021 Yılında Dört duvar adlı 3. Şiir kitabını çıkardı.

“YIPRANMIŞ YILLAR “KİTABIMLA KAPILARIN ARDINI ANLATTIM

Halk Şairi Zafer Baysal, “Ben infaz ve koruma memuruyum, mesleğim gereği uzun yıllar kapalı kapılar ardında, soğuk duvarlar arkasında kimi gün baba kimi gün abi kimi gün öğretmen oldum ve gün geçtikçe yüreğim büyüdü. İnsan ve insan yetiştirme sevdalısı olarak gece gündüz çalışarak yıprandık. Bu bağlamda 3 yıl önce “Yıpranmış Yıllar “adlı ilk şiir kitabını, 2019 tarihinde ise “Vah Emeklerim Vah” 2021 yılında dört duvar atlı kitabımı çıkarttım" dedi.

Görevi yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine devam ettiğini ve 300’den fazla şiir yazdığını dile getiren Baysal, Kültür ve sanat faaliyetlerini devam edeceğini ve Halk Şairi unvanını CTE personeli adına aldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 17:12