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İrfaniye’de plan meselesi çözülecek

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‘Başkan Burada’ projesi kapsamında İrfaniye halkıyla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, bölgede yaşanan plan sorununu çözerek hak sahiplerine tapularını dağıtacaklarını ifade etti.

İrfaniye’de plan meselesi çözülecek
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‘Başkan Burada’ projesi kapsamında İrfaniye halkıyla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, bölgede yaşanan plan sorununu çözerek hak sahiplerine tapularını dağıtacaklarını ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ‘Başkan Burada’ programı kapsamında bu hafta İrfaniye halkıyla bir araya geldi. Bölge halkı ve Muhtar Rahmi Erk ile buluşan Başkan Turgay Erdem, sorun ve talepleri dinledi. İrfaniye’nin İzmir yolu tarafında olan ticaret alanlarının planlarının onaylandığını belirten Turgay Erdem, “Söz konusu şuyulandırma çalışmaları hazırlandı. O bölgede bulunan iki buçuk dönümlük merada sıkıntı vardı. Onunla alâkalı çözüm sürecine girildi. İlgili kurumlarla görüşüp sorunu çözerek tapularını halka dağıtmak istiyoruz. Bu konu Dumlupınar, İrfaniye, Gökçe Mahallelerini ilgilendiriyor. Kimseyi bekletip mağdur etme niyetinde değiliz” dedi.

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Mahalleyi gezerek incelemelerde bulunan Başkan Erdem vatandaşlarla da sohbette etti. Mahalle halkından gelen talepleri de değerlendiren Başkan Turgay Erdem, bağlantı yollarının düzeltilmesiyle ilgili iyileştirme çalışmalarının yapılması için de talimat verdi.

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