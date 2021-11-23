Işık’tan Diyarbakır annelerine anlamlı destek

809 gündür evlatları için PKK ve HDP karşı nöbet tutan Diyarbakırlı cesur annelere, bin 400 kilometre uzaklıktaki Bursa’nın Gürsu ilçesinden duygulandıran destek.

Bursa’nın merkez Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, tam 809 gündür kanlı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri ziyaret ederek Gürsulu annelerin hediyelerini ve dualarını ulaştırdı. Dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan gözü yaşlı aileler, Başkan Mustafa Işık’ı terör örgütü PKK’ya karşı verdikleri cesur mücadeleye desteklerinden dolayı bağrına bastı. Ziyaret sırasında anneler birlikte duygusal anlar yaşayan Başkan Mustafa Işık, "Burada, insan hakları adı altında terör örgütü güzellemesi yapan batıya, bu kanlı örgütü ve onların temsilcilerinin millete ve onların evlatlarına verdiği zararın en büyük örneği gözler önünde. Ama iki yüzlü ve riyakar batı 809 gündür bu acılı, cesur ve onurlu annelerin sesini duymamazlıktan geliyor. Siz duymamazlıktan da gelseniz, görmemezlikten de gelseniz Türkiye tek yürek bu annelerin yanında. Türkiye bir yandan annelere ve bu ülkenin evlatlarına sahip çıkarken, diğer yandan bu kanlı terör örgütünün kökünü kazımaya, bu bataklığı kurutmaya devam edecek. Ve o göz yaşları sevinç göz yaşlarına dönecek inşallah” şeklinde konuştu.

Ailelerin verdiği bu mücadele Türkiye’mizin ortak mücadelesi olduğunu da belirten Gürsu Belediye Başkanı Işık, “Gürsu’dan buradaki annelerimizin dertlerini dinleyip, acılarına ortak olduk" dedi.