İstanbul Gençlik Oyunları’nda PUBG heyecanı başladı

İstanbul Gençlik Oyunları’nda, öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği PUBG turnuvasında mücadeleler başladı. Beş bin 200 öğrencinin katıldığı turnuvada gençler, şampiyonluk olmak için tüm becerilerini ortaya koyuyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda, turnuvalar tüm heyecanıyla devam ediyor. Bilişim ve teknoloji kategorisinde düzenlenen liseler arası espor PUBG turnuvasının Başakşehir elemeleri, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda yapılıyor.

Başakşehir’den 700 öğrenci katıldı

700 öğrencinin yer aldığı Başakşehir elemeleri büyük heyecana sahne oluyor. Her karşılaşmada 60 oyuncu, ilk üçe girmek ve İstanbul finallerinde Başakşehir’i temsil etmek için yarışıyor. Turnuvaya diğer ilçelerden katılan 4 bin 500 öğrencilerin karşılaşmaları ise çevrimiçi yapılıyor. İlçe elemelerinde dereceye girecek öğrenciler, ilerleyen günlerde Başakşehir’de düzenlenecek İstanbul finallerde turnuva şampiyonluğu için karşılaşacak.