İstanbul Havalimanı’nda otizmli çocuklar için sosyal sorumluluk projesi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile ‘Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele’ projesini hayata geçirdi. Otistik çocukların hayallerindeki seyahati resmettiği eserlerden elde edilen gelir, TODEV’e bağışlandı.

İGA İstanbul Havalimanı’nın otizmli bireylerin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla başlattığı ‘Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele’ projesi, TODEV’in desteğiyle geçtiğimiz kasım ayında hayata geçti. Projede otistik çocuklar, hayallerindeki seyahatin resmini çizdi. Resimler SparkAR gibi dijital platformlara aktarılarak, çocukların çizerken yaptıkları anlatımlardan esinlenilerek çeşitli 2 ve 3 boyutlu dizayn programları aracılığı ile görsel efekt ve animasyonlarla güçlendirildi. Hareketlendirilerek zenginleştirilen resimlerin AR (artırılmış gerçeklik) teknolojisi ile kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları üzerinden deneyimlenmesine imkan sağlandı. Böylece çocukların sınırsız hayal dünyaları daha iyi anlaşılabilmeleri için dijitalleştirilmiş oldu. Projenin son adımı ise eserlerin NFT kopyalarının oluşturulması oldu. Resimlerin her biri bin dolardan satıldı ve tüm gelir TODEV’e bağışlandı.

“Nasıl ki bizim seyahat etmeye hakkımız varsa, bu çocukların da aynı hakkı var”

Terminal bölgesindeki İstanbul yazısı önünde yer alan serginin açılışını gerçekleştiren İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, “Otizmli çocuklar gibi her engelli grubuna biz havalimanımıza dokunmayı, onlara burada güzel bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmaya çalışıyoruz. Neden bu önemli? Nasıl ki bizim seyahat etmeye hakkımız varsa, bu çocukların ve ailelerinin de aynı hakkı var. Bu altyapılar bunu mümkün kılmakla da mecburlar. Buna kaynak ayırmak zorundalar ve en önemlisi de kendi insan kaynaklarında da mental dönüşümü sağlamak zorundalar. Biz sadece gelip kendi seyahatine karar verebilen yolculara değil, bu zor durumda olan insanlara da yardımcı olmak mecburiyetimiz var. Kapıda çalışan güvenlikten pasaportta çalışan polis memuruna, yer hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımıza kadar herkesin engelli gruplarıyla nasıl çalışacağını, onların yaşamını nasıl kolaylaştıracağını bilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada ciddi bir yol kat ettik, durmadan devam edeceğiz. Geçen sene Avrupa’nın en erişilebilir havalimanı seçildik. Bunu inşallah önümüzdeki senelerde dünya boyutunda da tekrarlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu havalimanını herkesin havalimanı yapmak bizim boynumuzun borcu”

Toplumun her kesimi için erişilebilir bir havalimanı olgusuna vurgu yapan Samsunlu, “Dijital ekonomide ilk kez biz de İGA olarak bir projeye imza attık. O da NTF projesi. 9 tane ürün NFT ile satıldı. Bundan dolayı çok mutluyuz, oldukça ilgi oldu. Bu resimlerin sadece dijital kopyaları değil aynı zamanda artırılmış gerçeklik içine konuldu. Cep telefonlarıyla bu resimlere baktığınız zaman arka tarafında sesi ve hareketi göreceksiniz. Onun ötesinde de İGA olarak kendi arkadaşlarımızla beraber bu NFT’den gelen gelirlerin üstüne de bir katkı vererek otizm derneklerine 200 bin liraya yakın bir bağışın oluşmasına aracılık yapıyoruz. Burada yürümeye devam edeceğiz. Bu havalimanını herkesin havalimanı yapmak bizim boynumuzun borcu” dedi.

TODEV Başkanı Arzu Gökçe ise, “Otizm dostu mekan, insan olmak kolay değildir. Bizim kendi ailelerimizdeki insanlar bile biz talep etmeden bizler için bir şey yapmazlar ama İGA bizler talepkar olmadan bizlerin çocuklarının bu havalimanında rahatlıkla yolculuk edebilmeleri için her türlü imkanı sağlamış” değerlendirmesinde bulundu.