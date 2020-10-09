İstanbul’da araç sahipleri, yağması beklenen doluya karşı araçlarını halı, battaniye ve brandalarla koruma altına almaya çalıştı. Sağanak yağışın akşam saatlerinde başlamasıyla birlikte bir sürücü pat pat diye tabir edilen balonlu naylon ile aracının üstünü kapatarak D-100 karayolunda seyahat etti. Akıl almaz yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Doluya karşı balonlu naylon kaplamalı yolculuk trafikte başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul’da doluya karşı otomobiline balonlu naylon sararak seyahat etti
İSTANBUL'DA DOLUYA KARŞI OTOMOBİLİNE BALONLU NAYLON SARARAK SEYAHAT ETTİ
YORUM EKLE