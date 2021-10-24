İstanbul’da makinistler ve sporcular 48 tonluk treni çekmeye çalıştı

İstanbul’da düzenlenen Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması’nda makinistler ve sporcular 48 tonluk treni çekmeye çalıştı. Tek başına yaptıkları denemelerde başarısız olan sporcular, treni birleşerek hep beraber çekti.

Metro İstanbul’un Türkiye Powerlifting, Strongman ve Streetworkout Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği etkinlikte ilk olarak Metro İstanbul çalışanlarından oluşan dokuz takım arasında tren çekme yarışması yapıldı. Ardından Milli Sporcu Cenk Koçak ve geçtiğimiz sene yarışma birincisi olan profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, Oktay Akay, Ozan Yaykır, Tuna Sivas ve Tuna Tavus yarıştı. Profesyonel sporcuların teker teker yapmış olduğu denemelerde 48 tonluk tren yerinden oynamayınca sporcular birlik olup treni çekti. Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi’ndeki yarışmada sporcular T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında kullanılan 48 ton ağırlığındaki tramvayı çekmeye çalıştı.

Yarışmacılardan makinist Volkan Kılıçer, “Ben M4 hattında makinistim, yarışmada ikinci senemiz. Zaten ikincisi düzenleniyor. Yarışmaya bizler de hazırlıklı geldik açıkçası, 47 tonluk bir aracı çektik. Şu anda iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz, iddialıyız ve inşallah kazanan taraf biz oluruz” dedi.

Makinist Okan Güngör de, “Mücadele gerçekten çok iyiydi, geçen sene biz ikinci olmuştuk. Bu sene de iyi bir skor yaptığımızı düşünerek herkese başarılar diliyorum. Biz kesinlikle iddialıyız. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan tek kadın makinist olan Şafak Altunbaş, “Ben yarışmaya katılan tek kadınım. Bu konuda arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Normalde ben yedek yarışmacıydım ama benim çok katılmamı istediler. Ben katılmak istemiyordum onları eksiye düşürürüm diye bana beni yanlarında istediklerini söylediler ve hepsine çok teşekkür ederim. Bugün burada 48 ton çekiyoruz. İyi ve güçlü olan kazansın diyorum” dedi.

"Geçen sene 35 tondu, bu sene zorlandım"

Yarışmada yer alan profesyonel sporcu ve geçtiğimiz sene şampiyonu Bora Güner, tek başına yaptığı başarısız denemesinden sonra, “Geçen sene 35 buçuk ton çekmiştik, bu seneki 48 ton olması lazım. Çok yorucuydu, şu an nefes nefeseyim. Hedefim 13-14 Kasım tarihlerinde şampiyonlar ligi olacak Alanya’da, nasip olursa oraya katılacağım” diye konuştu.