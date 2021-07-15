İstanbullular 15 Temmuz’un yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği’ne akın etti

İstanbul’da 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret eden şehit aileleri, o geceyi hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getirdi.FETÖ’nün darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehit yakınları ve İstanbullular Edirnekapı Şehitliği’ne akın etti. Yakınlarının kabrini ziyaret eden şehit aileleri, dualar okudu. Kabirlere karanfil de bırakan hüzünlü aileler, o geceyi hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getirdi. Şehitliğe gelen yaşlı bir kadın, "Çok şükür ki Müslüman bu Türkiye’de yaşıyoruz. Gece gittik. Kardeş kardeşi öldürüyor. Hani insanlık, hani Müslümanlık. Sen dönüp kurşunu bana atıyorsan ben kime güveneceğim. Müslüman Müslümanı kırdı. Biz bayrak için yaşıyoruz. Savaş zamanı halam olmuş, bir günlük. Rusya gelince çocuğu tandıra koymuş dağa kaçmış. Biz şimdi kimden kaçıyoruz: Müslüman Müslüman’dan kaçar mı. Bu bayrak için canımı veririm. O gece herkes bu bayrak için koştu" dedi.