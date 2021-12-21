İstihdam Merkezi, iş arayan ve işvereni buluşturmaya devam ediyor

İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Leta Sandalye firmasının farklı alanlarda erkek ve bayan 30 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Leta Sandalye firması için 30 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Leta Sandalye firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Leta Sandalye firması; üretim alanında döşeme, kalite kontrol, zımpara, toplama, sevkiyat ve muhtelif bölümlerde çalışacak vasıflı-vasıfsız, kadın-erkek toplam 30 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 23 Aralık Perşembe günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”