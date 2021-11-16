İznik’te alt yapı çalışması sırasında tarihî eser bulundu

İznik’te yağmur suyu kazı çalışmaları esnasında tarihî yapılar ortaya çıktı. Olay yerine polis ve müze görevlileri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri İznik Topkapı Caddesi üzerinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıyordu. Bu esnada üzeri kiremitler ile kaplı bir yapı ortaya çıktı. Kazı çalışmaları durduruldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İznik Müzesine haber verildi. Müzeye bağlı arkeologlar inceleme için yapının bulunduğu alana geldi. Çalışmalar durdurulurken, yapının Roma dönemine ait mezar olduğu iddia edildi.