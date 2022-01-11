Kaçak işyeri inşaat aşamasında yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen işyerini henüz inşaat hâlindeyken yıktı.

Geride bıraktığımız 2021 yılında toplam 70 kaçak yapının yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmasıyla mücadelesini 2022 yılında sürdürüyor. İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi Çetin Yılmaz Caddesi üzerinde ruhsatsız olarak inşa edilen işyerini henüz inşaat hâlindeyken yıktı. Kanunî işlemleri tamamlanan ve hakkında yıkım kararı alınan kaçak işyerini yıkmak için sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile binanın yıkımını gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.