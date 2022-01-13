Kar ulaşıma engel değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında ‘son 24 saat içerisinde’ yolu kapanan 16 mahalleyi ulaşıma açarken, yağışın devam ettiği bölgelerde yoğun mesai devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı seferberliği kesintisiz sürdürüyor. Toplam 123 iş makinası ve kamyon ile 360 personelden 75 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde ‘dondurucu soğuğa rağmen’ özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 5 ilçede kardan kapanan 16 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında Kestel’de 4, Gürsu’da 1, Orhangazi’de 1, Mustafakemalpaşa’da 1 ve İznik’te 9 mahallenin yolu kardan temizlendi.