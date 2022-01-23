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Kara saplanan aracı kurtardılar, teşekkür yazısı ile moral buldular

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Soğucak Yaylası yolunda araçları kara saplanan vatandaşlar mahsur kaldı. AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları yerden kurtarılan araçta bulunan çocukların yazdığı teşekkür yazısı ise ekiplere motivasyon kaynağı oldu.

Kara saplanan aracı kurtardılar, teşekkür yazısı ile moral buldular
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Soğucak Yaylası yolunda araçları kara saplanan vatandaşlar mahsur kaldı. AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları yerden kurtarılan araçta bulunan çocukların yazdığı teşekkür yazısı ise ekiplere motivasyon kaynağı oldu.

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Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Sakarya’da da etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye kadar ulaşan yağış sebebiyle ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AFAD ekipleri de meteorolojik uyarılar sonrasında olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlar için saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Sapanca ilçesinde Soğucak Yaylası yolunda mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri koştu. Ekipler tarafından kara saplanan araç bulunduğu yerden kurtarıldı. Araç içerisinde bulunan çocukların bir kağıt üzerine ‘Teşekkürler AFAD’ yazması ise ekipler için moral ve motivasyon kaynağı oldu.

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