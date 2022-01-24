Karda düşen kuryenin zor anları

Bursa’nın Karacabey ilçesinde motosikletli kuryeler yoğun kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşadı.

Kar yağışı Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’nın Karacabey ilçesinde de etkisini gösterdi. Cumartesi günü yoğun kar yağışının başladığı Karacabey’de pazar sabahı vatandaşlar güne sokakları kaplayan beyaz örtüyle uyandı. Esnafın paket servislerini müşterilere ulaştıran kuryeler karda zorlandı. Ortaokul Caddesi üzerinde servisten dönen motorlu kurye karla kaplanan yolda kayarak düştü. Kuryenin yardımına bir başka kurye yetişti. Kayganlaşan yolda ayağa kalkmakta güçlük çeken kuryenin çabası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çevredekilerin yardım etmesine rağmen genç kurye bir türlü ayağa kalkamadı.

Öte yandan bazı illerde ise, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bir sonraki duyuruya kadar motorlu kuryelik yapılmayacağı, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağı açıklandı.