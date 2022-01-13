banner4556

Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

banner4336

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın Karasu ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı yolcu minibüsünün yolda kalmasına sebep oldu. Kepçenin yolu temizlemesinin ardından araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
banner4583

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın Karasu ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı yolcu minibüsünün yolda kalmasına sebep oldu. Kepçenin yolu temizlemesinin ardından araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

banner4575

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi kar yağışı sebebiyle beyaza bürünürken hayatı da olumsuz etkiledi. Bu doğrultuda etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar, yolcu minibüsünün yolda kalmasına sebep oldu. Yolda mahsur kalan araç, bir vatandaş tarafından kepçeyle yolların temizlenmesi sonrasında kurtarıldı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321