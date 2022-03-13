Karların üzerine yatıp, denize girdi

İstanbul Cankurtaran açıklarında kendilerine ’Sarayburnu Fatihleri’ diyen bir grup, karlı havayı aldırış etmeden denize girdi. Gruptan bir kişi de denize girmeden önce karların üzerine uzandı.

İstanbul’da karlı hava hayatı olumsuz etkilerken bir grup ise denize girdi. Kendilerine ’Sarayburnu Fatihleri’ diyen grup, bugün kara aldırış etmeden Cankurtaran açıklarında denize girdi. Gruptan bir kişi de soğuk havaya aldırış etmeden denize girmeden önce karların üzerine uzandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.