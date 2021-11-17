Kartal’da ara tatiline giren öğrenciler ‘Çocuk Şenliği’nde eğleniyor

Kartal Belediyesi, ara tatiline giren öğrencileri birbirinden farklı aktivitelerin yer aldığı ‘Çocuk Şenliği’nde eğlence ile buluşturdu. Kartallı minikler, Masal Müzesi’nde 6 gün boyunca sürecek olan etkinliklerin ilk gününde eğlence dolu anlar geçirdi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü, ara tatiline giren öğrenciler için Masal Müzesi’nde 16 - 21 Kasım tarihleri arasında gün boyunca sürecek olan ve birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı Çocuk Şenliği hazırladı. Masal Müzesi’nde gerçekleşen etkinliklerde, Kartallı minikler eğlenceli spor etkinlikleri, akıl oyunları ve oyun atölyeleri ile ara tatilinin tadını doyasıya çıkarma fırsatı yakalıyor.

Dün başlayan şenliğin ilk gününde çocuklar doyasıya eğlendi. 10.00’dan, 17.00’ye kadar süren Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklar eğlenceli spor, akıl oyunları, karikatür-balon kıvırma, yüz boyama, pamuk şeker uzayçadırı, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar, sihirbaz, palyaço, masal anlatımı gibi birbirinden farklı etkinliklerde eğlendi.

Çocuğuyla beraber Çocuk Şenliğine katılan Mutlu Avcı, “Benzer organizasyonlar çok pahalı oluyor. O yüzden çocukları götüremiyorduk. Dün mesaj gelince bunu öğrendik. Kızımı ve arkadaşını alıp geldik. Memnunum. Hava da şansımıza güzeldi. Etkinlik çok güzel, keşke kış boyu devam etse” dedi.