Katı atık bedelleri yine su faturaları üzerinden ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin katı atık bedellerinin su faturalarından tahsil edilme yetkisini ilçe belediyelerine devretme kararı hukuka aykırı bulundu. Bursa 1. İdare Mahkemesi, katı atık ücretlerinin ilçe belediyeleri yerine su faturaları üzerinden ödenmeye devam edilmesine karar verdi. Katı atık bedelleri yeniden BUSKİ tarafından alınacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık bedellerinin su faturalarıyla tahsili uygulamasına son vererek, ilçe belediyelerince tahsil edilmesine dair kararı Bursa 1. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulundu. Mudanya Belediyesi’nin açtığı meclis kararının iptâli davasında mahkeme, “İlçe belediyeleri tarafından toplanan ve taşınan katı atıkların Bursa Büyükşehir Belediyesi tesislerinde bertaraf edildiği, atıkları toplama ve taşıma sorumluluğu dışında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uyarınca büyükşehir belediyelerinin yetkili ve sorumlu olduğu açık olduğundan, katı atık bedellerinin su faturalarıyla tahsili uygulamasına son verilmesi ve bu bedellerin ilgili ilçe belediyelerince tahsil edilmesine dair Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sahillerdeki yetki devir kararının hukuka aykırı bulunmasının ardından çok önemli bir hukuk zaferine daha imza attıklarını vurguladı. Başkan Hayri Türkyılmaz, “Su faturalarını düzenleme ve tahsil etme yetkisi BUSKİ’ye aittir. Mahkeme, ilçe belediyeleri tarafından katı atık bedellerinin toplanmasını hukuka uygun bulmadı. Belediyemizin kazandığı dava, diğer ilçe belediyelerine de emsal olacak. Doğrular kazanmaya devam ediyor” diye konuştu.