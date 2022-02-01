Kayak pistine çevirdikleri alanda doyasıya eğlendiler

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir kişi, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki arazisini çocukların eğlenebilmeleri için tahsis etti. Adeta kayak pistine çevrilen alanda çocuklar, aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi.

Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi’nde Bayram Kandemir isimli vatandaş kendisine ait arsasında yaklaşık 200 metre uzunluğunda kayak pisti yaptı. Mahalle halkının piste ilgilisi yoğun oldu. Çocuklarını bölgeye getiren aileler, bir süre sonra onlarla birlikte kayarak karın keyfini çıkarttı. Mahalle arasında oluşturulan pistte vatandaşların eğlenceleri görülmeye değerdi. Çocukların eğlenmesi için pisti yaptığını ifade eden Kandemir, ailelerin de buraya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Kayarak eğlenen Şahin isimli vatandaş, “Karda eğlenmek çok güzel, çocukluğumuza döndük. Karda eğlenmek her yaşta güzel. Burada ailecek eğleniyor ve karın keyfini çıkartıyoruz” derken Rabia isimli çocuk ise, “Burada kaymak çok güzel ama pes ettim artık, yoruldum” şeklinde konuştu.