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Kazada hayatını kaybeden itfaiyeciler son yolculuklarına uğurlandı

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Bursa’da kazaya müdahale için giderken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden itfaiyeciler, son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden itfaiyeciler son yolculuklarına uğurlandı
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Bursa’da kazaya müdahale için giderken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden itfaiyeciler, son yolculuklarına uğurlandı.

Bursa’da dün sıkışmalı trafik kazasına müdahale için olay yerine gitmek isterken 16 RK 960 plakalı araçla geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 4 itfaiyeci, son yolculuklarına uğurlandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyelerinde düzenlenen toplu cenaze törenlerinin ardından memleketlerine uğurlanan itfaiye erlerinden İsmail Kaya, Orhaneli Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhaneli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sinan Amil ise Kestel Selahattin Yıldız Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kestel Merkez Mezarlığına defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Yunus Akşit Orhaneli Karaoğlanlar Camii’nde, Aydın Doğru Orhaneli Akçabük Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlıklarında toprağa verilecek.

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