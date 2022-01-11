Kazada ölen itfaiye erleri için memleketlerinde de tören düzenlendi

Bursa’da ihbara giderken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden itfaiye erleri için Orhaneli ve Kestel ilçelerinde de tören düzenlendi.

Bursa’da dün olay yerine gitmek isterken 16 RK 960 plakalı araçla geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatı kaybeden 4 itfaiye eri için memleketlerinde de tören düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere Bursa protokolünün hazır bulunduğu tören, Orhaneli itfaiyesinde gerçekleşti. İsmail Kaya, Aydın Doğru ve Yunus Akşit için yapılan törene gelenler gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye erleri İsmail Kaya, Orhaneli Merkez Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Orhaneli Mezarlığına, Yunus Akşit Orhaneli Karaoğlanlar Mahallesinde, Aydın Doğru Orhaneli Akçabük Mahallesinde defnedilecek. Sinan Amil ise Kestel Selahattin Yıldız Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kestel Merkez Mezarlığına defnedildi.