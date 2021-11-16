Kenan Evren’e tepki gösteren eski eserler sevdalısı Suvar mezarı başında anıldı

Bursa’da birçok tarihî eserin yok olmasını önleyen ve Türkiye’nin ilk bağımsız sosyal hizmetler uzmanı (kamu denetçisi) Cemşit Suvar, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı. Anma programına sadece bir kişinin katılması üzüntüyle karşılandı.

Nilüfer’in Zirafta (Konaklı) köyünde 1923 yılında dünyaya gelen Cemşit Suvar, 15 Kasım 2003 yılında prostat kanserinden 80 yaşında vefat etti. Cemşit Suvar’ın babası Mehmet Rıza’nın Atatürk’ün silah arkadaşı olduğu biliniyor. Bütün hayatını tarihî eserlerin korunmasına adayan emekli kimya mühendisi Cemşit Suvar, emekli maaşını da kitaplara ve belgesel çekiminde kullandığı fotoğraf makinası ve kameralara yatırıyordu. Suvar’ın koleksiyonunda özel basım ansiklopediler, kitaplar, eski yazı eserler yer alıyordu. Cemşit Suvar; Tekke ve Sülûkî camileri başta olmak üzere birçok tarihî eserin yok olmasını önlemiş, yargı yoluyla usulsüzlükleri iptal ettirmiş, yıllarca süren hukuk mücadeleleri vermişti.

Cemşit Suvar, Kenan Evren’in, "Bayrak düşer kaldıran olmaz" sözleri üzerine köşke gönderdiği mektupta, "Kaldıran olur paşam!" diyerek tepki göstermişti. Bunun üzerine Çankaya’ya davet edilen Suvar, yapılan 4 saatlik görüşmenin sonunda Evren tarafından bağımsız sosyal hizmetler uzmanı ilân edilmişti.

Ölümünden sonra birkaç yıl belediye ve çeşitli sosyal kurumlar tarafından mezarı başında anılan Suvar, aradan yılların geçmesi ile unutuldu. Suvar’ın 18. ölüm yıl dönümünde, Pınarbaşı’ndaki kabrini sadece Ali Turan isimli arkadaşı ziyaret etti. Ali Turan, emekli eserler sevdalısı Cemşit Suvar ile ilgili hatıralarını anlatırken, kendisine gösterilen vefasızlıktan dert yandı.

Suvar ile Kenan Evren arasındaki diyaloğu da anlatan fahri çevre müfettişi ve atlet Ali Turan, “Arkadaşım Cemşit Suvar’ın ölümünün 18. yılında onu anmak için buraya geldim. Kader arkadaşım Cemşit Suvar Bursa aşığıydı. Türkiye’nin ilk bağımsız sosyal hizmetler uzmanıydı. Benim de Eski Eserleri Sevenler Kurumuna girmeme kefil olmuştu. Onunla 10 yıl beraber oldum ve ondan çok şey öğrendim. Bana ecdadımızın eserlerini ve Bursa’mızı sevdirdi. Bursa için çalışma şevkini bana aşıladı. Vefatının üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen onu hiç unutmadım. Onu çok özlüyorum ve saygıyla anıyorum. Mekânı cennet olsun’’ diye konuştu.