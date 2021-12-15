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Kendi kazalarını işte böyle kaydettiler

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Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde kullandıkları patpat üzerinde eğlence amaçlı video çeken iki genç, kendi kazalarını görüntüledi. Devrildikleri anı kaydeden iki genç, ölümün kıyısından kıl payı kurtuldu.

Kendi kazalarını işte böyle kaydettiler
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Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde kullandıkları patpat üzerinde eğlence amaçlı video çeken iki genç, kendi kazalarını görüntüledi. Devrildikleri anı kaydeden iki genç, ölümün kıyısından kıl payı kurtuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Karapürçek ilçesinde iki genç, tarım aracı olarak da tabir edilen patpat ile gezintiye çıktı. Gezinti esnasında o anları kayda alan gençler, viraja girdikleri esnada patpatın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan patpat devrilirken gençler ise ölümün kıyısından son anda kurtuldu.

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