Kerimoğlu, doktora unvanı aldı

Kerimoğlu, başarısını sosyal medya üzerinden meslektaşları ve dostlarıyla şu sözlerle paylaştı: “Kıymetli dostlar! Bugün milli ve manevi değeri kelimelerle anlatılamayacak güzel bir gün. İstanbul'un Fethinin yıldönümü ve uzun zaman sonra Cuma namazı eda edildi. Bugünün benim için bir başka güzelliği de şu oldu. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım Doktora Tez savunmamı yaptım. Jüri üyelerimizin oy birliği ile çalışmam başarılı bulundu. Bu vesileyle başta maddi ve manevi açıdan hiç bir desteğini esirgemeyen Danışman Hocam Prof. Dr. H. Ömer Özden beye emekleri ve destekleri için çok çok teşekkür ederim. Aynı şekilde jüri üyesi Hocalarım Prof.Dr. Osman Elmalı, Prof. Dr. İsmail Erdoğan, Prof.Dr. Mustafa Macit ve Doç. Dr. Hamdi Onay beye teşekkür ederim. Yine tavsiyeleri ile katkı sunan Prof. Dr. İsmail Boz beye ve ilgi alakasını hiç eksik etmeyen dostum Hakan Arslantaş'a teşekkür ederim. Ve tezimin yazım anında Bilgisayar konuları ile alakalı ne zaman arasam hep yanımda olan ve destek veren kardeşim Türkay Polat ve Erol Bulut'a çok teşekkür ederim. Ve gönlü ve duası benle olan bütün gönül dostlarına teşekkür ederim. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Allah'a hamdolsun. Selâm ve dua ile...”