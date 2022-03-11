Kırklareli’nde nüfusmatik hizmet vermeye başladı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde de nüfusmatik cihazı hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında 21 Eylül 2020’de hayata geçirilen nüfusmatik cihazı hizmet vermeye başladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Kırklareli Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek nüfusmatik cihazını inceledi. Nüfusmatik cihazının hem vatandaşlar için kolaylık sağladığını hem de nüfus müdürlüklerinde yoğunluğu azalttığını belirten Vali Bilgin, "Bir nevi numaramatik gibi görünse de ondan çok öte işlevi olan bir makine. Hem vatandaşın daha kolay ve hızlı şekilde hizmet alması sağlanıyor, hem de nüfus müdürlüklerindeki yoğunluklar bu şekilde azalmış oluyor" dedi.

Bilgin, eskisi gibi artık vatandaşların sedye ile veya sırtlarda taşınarak nüfus müdürlüklerine gelmek zorunda olmadığını vurgulayarak vatandaşların evlerinde ziyaret edilerek hizmet verildiğini söyledi.

Nüfusmatik ile T.C. kimlik kartı şifre işlemleri, e-imza yüklenmesi, adres beyanı, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu işlemleri, 15 yaş altı çocuklar için T.C. kimlik kartı başvuru gibi işlemler yapılabiliyor.