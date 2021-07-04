Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş’a akın etti

Korona virüsle mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar, Beşiktaş’a akın etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz’da başlayan normalleşme süreciyle birlikte kaldırıldı. Kısıtlamasız ilk pazar gününü fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul’un çeşitli noktalarına sabah saatlerinden itibaren akın etti. Uzun süren kısıtlamanın ardından kısıtlamasız ilk pazar gününde Beşiktaş’a gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinde daha sakin olan Beşiktaş’ta öğle saatlerinde yoğunluk arttı.

Endişeli olduğunu dile getiren İsmail Meydan, “Çünkü yasaklar bitti diye insanlar dışarıda biz de dahil olmak üzere. Dolayısıyla pandemiden endişeliyim. Torunlarımı özlemiştim. Düğün vesilesiyle torunlarımın yanına geldim. Misafirim İstanbul’da” dedi.

“15 simit sattım”

Uzun bir aradan sonra pazar günü ilk defa dışarı çıktığını söyleyen Mehmet Büyükşimşek, “İnşallah iyi olur. Bacaklarımızda ödem oluştu evde yata yata. Bir de 65 yaş üstünü çıkarmıyorlardı dışarı. Sabah 06.30’dan bu yana 15 tane simit sattım daha” şeklinde konuştu.

Tek başına olduğunu söyleyen Erdoğan Agar, “Nafakamı aldım, dolaşmaya çıktım. Kısmet olursa Aşiyan’a gideceğim Allah nasip ederse. Özlemez olur muyum? Kimse yok, yalnızım. Dolayısıyla sabah akşam hep evde hapisiz” dedi.

“Herkes akın etmiş”

Mutlu olduğunu söyleyen Sedanur Cimic, “Herkes sıkıldığı için akın etmiş her yere. Bence daha tehlikeli olabilir. Arkadaşlarımızla beraber gezmeye dışarı çıktık. Mutluyuz, heyecanlıyız” dedi.

“İyi ki kalktı”

Sıkıldıklarını söyleyen Meryem Yılmaz ise, “Çocuklarımız evlerde çok sıkılmıştı. Beşiktaş’ı çok özlediler. Onları mutlu etmek için şimdi buraya geldik. Memnunuz, şu an çok fazla kalabalık da yok. O nedenle daha rahatız. İyi ki kalktı” şeklinde konuştu.