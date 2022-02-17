Kızı da kendisi gibi kalp hastası olan anne duygusal anlar yaşadı

Bursa’da doğuştan kalp hastaları düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Oğlu da kendisi gibi kalp hastası olan anne duygusal anlar yaşadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık haftası kapsamında; tedavi gören doğuştan kalp hastaları bir araya gelip yaşadıkları zorlu tedavi sürecini anlattı.

Her biri kalp hastası olan hastalar tek tek kürsüye çıkıp tedavi süreçlerinde yaşadıkları zorlukları ifade etti. Kendisi de kalp hastası olan 31 yaşındaki Rüya İklim Karaman, 6,5 aylık oğlu Kıvanç’ın da kalp hastası olduğunu, yaşadığı zorluklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Anne Karaman ve kendisi gibi kalp hastası oğlu, yaşadıkları zorlu sürece rağmen hayata sıkı sıkı tutunuyor.

Etkinlikte konuşan Rüya İklim Karaman, "Benim kalp hastalığı teşhisim 10 yaşında konuldu. Uzun süre tedavi gördüm. Tedavilerin sonucunda sağlığıma kavuştum. Çocuğum oldu. Onun da kalbinin delik olduğunu öğrendik. Ameliyat olacak. Ben ilk duyduğumda çok üzüldüm. "Çocuğum benim yaşadıklarımı yaşayacak" diye endişelendim. "Benim eksik kaldığım şeylerden o da eksik kalacak" diye çok üzüldüm. Bu Allah’ın takdiri. Yapacak bir şey yok.İnşallah iyi olacak" dedi.

BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Çil, "Bu hastalığın farkındalığı o kadar önemli ki ben 1993 yılında buraya gelip bu bölümü kurduğumda doktorlara bile bunu anlatamıyordum. Geçen 30 yıl içinde farkındalık arttı. Çok şükür doktorlarımız bunu öğrendiler, hatta halk ta öğrendi. Artık halkımız çocuklarını yetişkin kardiyolojiye götürmüyor, çocuk kardiyolojiye getiriyor. Biz sadece çocuklara değil; çocukluk çağında hasta olup tedavi olamamış ileri yaşlardaki hastaları tedavi etmeye başladık" şeklinde konuştu.

Kalp hastalığı geçirip tedavi olan hastalar tek tek kürsüye gelip tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.