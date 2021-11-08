Kızılay denize açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları sahillerle buluşturmak maksadıyla düzenlediği ücretsiz ‘Mavi Tur’ seferleri, şimdi de Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay çalışanları ve Genç Kızılay Gönüllülerini ağırladı.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Haftası münasebetiyle 2 adet mobil kan toplama otobüsü bağışladığı Kızılay’ı şimdi de denizle buluşturdu. Bursa’nın ovasından dağına, tarihî ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz ‘Mavi Tur’ seferlerine bu kez Kızılay çalışanları ve Genç Kızılay Gönüllüleri konuk oldu.

Kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek şiârıyla hareket eden Türk Kızılay’ın gençler arasında dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularının aşılanmasını hedefleyen Genç Kızılay Gönüllüleri, Marmara sahillerinin keyfini çıkardı.