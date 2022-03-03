Kızılay’ın Ukrayna’ya insani yardım tırları Edirne’den çıkış yaptı

Türk Kızılay’ı tarafından Ukrayna’ya gönderilmek üzere insani yardım malzemesi taşıyan 3 tır Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat sonrası Türk Kızılay’ı Ukrayna’ya yardım eli uzattı. Daha önce gönderilen 5 tırın ardından bu gün insani yardım malzemesi taşıyan 3 tır Hamzabeyli Sınır Kapısından çıkış yaptı.

Ukrayna’ya insani yarım tırları Hamzabeyli Sınır kapısından çıkış yaptığını belirten Türk Kızılay Kırklareli Bölge Afet Birim Yöneticisi Bilgehan İzmirlioğlu, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmasından dolayı sivillere insani yardım talebi gönderen Ukrayna’ya Kızılay olarak desteklerimiz devam ediyor. Daha önce de bu sahadan 5 tırla barınma malzemeleri, depolama çadırları, acil yardım ve hijyen malzemeleri gönderdik. Bunu beslenme mobil beslenme aracımız gitti. bugün de aynı şekilde üç tır acil yardım malzemesi hijyen, gıda, bebek bezi üç tır dolusu gönderiyoruz. Bu malzemelere diğer önceki giden ekiplerimiz Ukrayna Kızılhaç yetkilileriyle birlikte dağıtımlarını yapacaklar. Bunun haricinde yine aynı sahamızda Hamzabeyli ve Kapıkule’de beslenme ünitelerimiz var. Ukrayna’dan gelen vatandaşlarımıza ilk karşılama misafirlerimizi karşıladıktan sonra beslenme, su, meyve suyu buna benzer malzemeler yedirip içilip yurda gönderiyoruz” dedi.