Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi

Doğuştan kolları olmayan Emine Yüzay, üç üniversite bitirdi. Üniversite üçüncü sınıfta olan Yüzay, azim dolu hikayesiyle kendine hayran bıraktı.

Sultanbeyli’de yaşayan Emine Yüzay, kolsuz olarak dünyaya geldi. Bu sebeple hiç okula gidemedi. Okuma ve yazmayı öğrenmek için büyük bir mücadele verdi. Ağabeyinin ödevlerini yaparak kendi kendine okuma yazma öğrenen genç kadının ailesi, okuma yaşı gelince engelli okulu araştırdı. Başvurdukları Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı şehirlerde bulunan engelli okullarına gitmelerini önerdi. Babası kızından ayrılmak istemediği için kendi kendine okuma yazma öğrendi.

Emine Yüzay, bu dönemde yaşadıklarını anlatarak, “Okuma yazma öğrendikten sonra bazı yerlerde belge gerekiyordu. Belgelerden dolayı ben yetişkinlere ait kademe kursuna gittim. Burada okuma yazma bildiğim için birinci oldum. Birinci olduğum için kadememden dolayı beni yurt dışından röportaj için gelenler oldu. Bana davet geldi, Amerika’ya götürdüler beni. Burada da güzel başarılarım oldu" dedi.

Daha sonraki süreçte eğitimini ilerletmek için açıköğretimden ortaokula başladığını anlatan Yüzay, “Bir senede ortaokulu bitirdim. Daha sonra da tekrar yine ilerletmeyi düşündüğüm için İmam Hatip’e yazıldım ve burayı da bitirdim. İmam Hatip’ten sonra tekrar sınava girerek üniversiteyi kazandım, ön lisansı bitirdim. LGS sınavına girdim. İkinci üniversite olarak sosyal hizmetleri okumayı düşündüm ve sosyal hizmetlerde kendim gibi engellilere hizmet etmeye karar verdim” şeklinde konuştu.

“Onlara engel olmazsanız bütün engelleri aşarlar”

Engellilere “Evde durmayın, sizler de başarırsınız” diyen Yüzay, “Bugünlerde bunun faydalarını bir kere daha görüyorum. Çünkü bazı veliler geliyor hayata küsen engelli çocuklarına yardımcı olmamı istiyorlar.” diyen Emine Yüzay, velilere şöyle seslendi; “Her şey ilk önce anne ve babalarda bitiyor. Çocuğunuza güvenince çocuğunuz hayata daha çok bağlanır, hayatı daha çok sever. Onlara engel olmazsanız bütün engelleri aşarlar. Çocuklarına ön ayak olsunlar” dedi.

Engelli bireylere seslenen Yüzay, “Onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her şeyden önce kendilerine güvensinler. Topluma çıktıklarında kendilerinden utanmasınlar. Şu bu bana bakıyor demesinler; çünkü kimse bakmıyor. Sadece farklı gördükleri için dikkat ediyorlar. Ama gerçekten insan hayatı yaşamayı severse zaten toplumda çevresinde kim bakıyorsa hiç umurunda bile olmuyor. O toplum içinde başı dik bir şekilde yürüyor” ifadelerini kullandı.

“Aileler engelli çocuklara yardımcı olsun”

Emine Yüzay’ın babası Satılmış Yüzay da, doğuştan engelli kızını okutmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Büyüdükten sonra okutmak istedik. İstanbul dışında okuması gerektiğini söylediler. Biz de bizden ayrı yapamayacağını düşünerek, kabul etmedik. Nitekim evde öğrenmeye başladı. Biz de destek olduk. Dışarıdan kurslara katılarak okulları birincilikle bitirdi. Sonradan da üniversiteye yazıldı. Şu anda üçüncü üniversiteyi okuyoruz. Aileler engelli çocuklara yardımcı olsunlar, destek olsunlar, küsmesin çocuklar. Ellerinden gelen gayreti göstersinler, okusunlar, bir şeyler yapmaya çalışsınlar" dedi.