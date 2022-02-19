Köpeklerin beslenme alanına giren inekler, hayvanseverleri isyan etti

Kocaeli’de kendi imkanlarıyla ormanlık alanlardaki 300’ü aşkın köpeğe bakan hayvansever ev hanımları, köpekler için ayrılan alana ineklerin dadanmasına isyan etti.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ormanlık alanlardaki çok sayıda köpeğin bakımını üstlenen Nuriye Saylanlar (45) ve Reyhan Bıyık (45), köpekler için ayrılan bakım alanının inekler tarafından işgal edilmesinden şikayet ediyor. İneklerin hem köpek mamalarını yediği hem de yuvaları talan ettiğinden yakınan kadınlar, duruma çözüm bulunmasını istiyor.

"İneklere de yazık, onların burada ne işi var"

Bazı çobanların kendilerini rahatsız ettiğini ileri süren Reyhan Bıyık, "Çobanlar burada köpekleri beslememize, onları burada barındırmamıza izin vermiyor. Çobanlar ineklerini salıyor ve inekler köpeklere getirdiğimiz mamaları yiyor. Daha sonra bize ‘Cumhurbaşkanı emir verdi köpeklerin ne işi var burada?’ diyorlar. Bu köpekler nereye gidecek, yavrular ölüyor ve çok üzülüyorum. Ben sadece cumhurbaşkanımdan köpeklere zulüm yapılmamasını istiyorum. Çok üzülüyorum, bu köpekler sanki benim yavrularım. Çobanlar köpekleri beslememize izin vermediği gibi üstümüze de yürüyorlar, bizi kışkırtıyorlar ve ’Burası bizim’ diyorlar. İneklere de yazık, onların ne işi var burada. Çobanlar daha sonra köpek maması yiyen ineğin sütünü insanlara satıyor. Tek istediğimiz çobanlar bize dokunmasın, bizi rahat bıraksın" dedi.

"Nasıl böyle merhametsiz olabiliyorlar"

Nuriye Saylanlar ise "Benim anladığım kadarıyla burayı çobanlar sahiplenmiş, hiçbir şekilde bizi burada barındırmak istemiyorlar. Bu sokak hayvanları nereye gitsin? Bunlar da Allah’ın yarattığı dilsiz kullar. Allah diyor ki; ’Sen benim dilsiz kuluma merhamet et.’ Bu nasıl bir insanlık? Ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. İnsanlar nasıl böyle merhametsiz olabiliyorlar" diye konuştu.