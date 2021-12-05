Kuaförü oyun parkına çevirdi, oyun oynarken çocukların saçlarını kesiyor

Bursa’da bir kuaför dükkanını oyun parkına çevirdi. Kuaförden korkan çocuklar oyun oynarken tıraş ediliyor.

Kuaför korkusu olan çocukları artık aileler oyun parkına çevrilen çocuk kuaförüne götürüyor. Bursa’da girişimci kuaför işini farklı bir boyuta taşıdı. 9 yıldır Bursa’da kuaförlük yapan Sabri Yıldız, dükkanında sadece çocukları tıraş ediyor. Dükkanını oyun parkına çeviren kuaför burada tıraş olmaktan korkan çocukları eğlenerek tıraş ediyor. Dükkana ağlayarak gelen çocuklar burada gördüğü oyuncakları görünce onlarla oyuna dalıyor. Kuaför de oyun oynayan çocukları oyun oynarken ağlamadan rahat rahat tıraş ediyor. Dükkanda çocuklar için her türlü oyuncak ve oyun gurubu bulunuyor. Kuaförün bazen tıraş olmakta inat eden çocukları ikna etmek için saatlerce uğraştığı oluyor. Kuaföre ağlayarak giren çocuklar burada oyunlar oynayıp tıraş olduktan sonra tıraş olma fobilerinden kurtulup hep buraya tıraş olmak için gelmek istiyor.

Bazı çocukların tıraş olmaktan korktuğunu ifade eden Sabri İkiz, "Çocuklar saç kestirmek istemez, biz çocuklara sıkıcı gelen saç kestirmeyi eğlenceli hale dönüştürüyoruz. Burada çocuklar oyun oynayıp eğlenirken tıraşlarını oluyor. Biz çocukları burada ağlatmadan oyunlar oynayarak saçlarını kesiyoruz. Kuaförde saçları kesilirken ağlayan çocuklar burada o korkularını yenerek keyifli bir şekilde saçlarını kestiriyor. Bize ağlayarak gelen çocuklar gülerek çıkıyor. Burada çocukların oynaya bileceği her türlü oyuncak ve oyun grubu var, çocukların saçlarını yaptığımız uğraşa göre 70 ila 90 lira arasında değişen fiyatlarla kesiyoruz. Bize sadece Bursa’dan değil farklı illerden de çocuklarını tıraş ettirmek için gelen aileler oluyor" dedi.

Çocuklarının burada keyifli vakit geçirdiğini belirten aileler, "Çocuklarımız tıraş olurken ağlıyordu, burada hiç ağlamıyorlar burada keyifle tıraşlarını oluyorlar" şeklinde konuştu.