Küçük Venedik’te leylek yuvasına kentsel dönüşüm

Avrupa’nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi’nde leylek yuvaları için yeni elektrik direği dikildi. Yıllar önce bir leyleğin yuva yaptığı elektrik direği eskiyince yenisiyle değiştirildi ve yuva da zarar vermeden taşındı.

Gölyazı, leyleklerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı’ya ev sahipliği yapan 2 bin 600 Gölyazı Köyü’nde leylek yuvası için yeni elektrik direği diken UEDAŞ, hummalı bir çalışmayla yuvayı taşıdı.

Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., yıllar önce bir leyleğin yuva yaptığı elektrik direği eskiyince yenisini yaparak yuvayı zarar vermeden taşıdı.

Mahalle sakinlerinden Hilmiye Şahin de , “Buraya taşındığımızda bu leyleğin yuvası vardı. Bahar aylarında gelir, sonbaharda gider. Geldiğini görünce seviniyoruz. Tek başına geliyor önce eşi gelmeden yuvasını düzeltiyor. Çalı çırpılarla düzelttiği yuvasından yavruları olduktan sonra uçuyor. Her sene 5-10 çubuk ekliyor yuvasına. Hiç zarar gelsin istemedik yuvasına .Bizim leylek şimdi rezidansa taşındı, çok güzel oldu” diye konuştu.