Küçükçekmece bin 489 personel, 259 araçla kışa hazır

Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul’da beklenen kar yağışı ve ihtimal buzlanmaya karşı ilçede yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından karla mücadele kapsamında 10 bölgeye ayrılan ilçede, kar yağışıyla birlikte bin 489 personel, 259 araç ve ekipmanla sahada görev yapacak.

Ekipler, karla mücadele kapsamında 11 tuzlama ve küreme, 21 el ile tuzlama, 2 greyder, 21 JCB, 33 adet ihtimal su taşkınları için özel donanımlı ekipman başta olmak üzere toplam 259 araç ve ekipmanla sahada olacak. İhtiyaç halinde siteler ve vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında 4 bin ton tuz ve 4 bin adet çuvallanmış tuz, evde yatan hastalar için ise 2 adet elle taşınabilir jeneratör hazır bulunuyor.

Belediye ekiplerinden 7 gün 24 saat mesai

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri karla mücadele planlaması kapsamında 7 gün 24 saat sahada görev yapacak. İhtimal bir kar yağışında acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’ne ulaşabilirler.

“Tüm birimlerimizle hazırlandık”

Belediye ekiplerinin kar yağışına karşı gerekli iş bölümünü yaparak teyakkuzda beklediğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Karla mücadele programımızı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre düzenliyoruz. İhtimal bir kar yağışına karşı tüm birimlerimizle hazırız. İlçe sakinlerimizden kışı rahat ve konforlu geçirmeleri için kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. Ekiplerimizin yoğun gayretiyle aksaklıklara neden olmadan sorunsuz bir kış geçirmeyi diliyorum. Küçükçekmeceliler, 7 gün 24 saat ilgili telefonlardan belediyeye ulaşarak destek talebinde bulunabilirler” diye konuştu.